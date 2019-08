Kruijswijk geeft op in Vuelta met pijnlijke knie

De halve Jumbo-ploeg ging zaterdag in de ploegentijdrit onderuit in een bocht, omdat een lek geraakt kinderbadje bij een huis op een steile helling langs het parcours voor een spekglad wegdek zorgde. Het team, dat als favoriet gold voor de ritzege, liep daardoor al meteen een achterstand van veertig seconden op.

Jumbo-Visma hoopte dat de pijn aan de knie van Kruijswijk minder zou worden, maar in plaats daarvan werd het erger. Zondag in de eerste lastige etappe verloor hij al behoorlijk wat tijd.

,,Hij is zaterdag toch hard de hekken ingereden”, gaf ploegleider Grischa Niermann zondag al aan. ,,Steven had er graag anders voorgestaan na twee dagen, maar zijn klassement is zeker nog niet voorbij.” Twee dagen later bleek de pijn in de knie van de renner echter te heftig. Gedesillusioneerd stapte Kruijswijk al kort na de start vanuit Cullera in de auto bij ploegleider Sierk Jan de Haan.