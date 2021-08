Kruijswijk grijpt naast dagzege in zware bergetappe, Majka levert huzarenstukje

Kruijswijk kwam tot anderhalve minuut na de derde van vier beklimmingen, maar wist in het vervolg niet dichterbij te komen. Ook in de afdaling bleef de voorsprong van Majka schommelen tussen de anderhalve minuut en twee minuten. Op de laatste klim, een pukkel van derde categorie, was de voorsprong van Majka dusdanig groot, dat hij al voorzichtig de ritzege kon vieren.



Na bijna vijf uur koersen mocht Majka net als in 2017 zijn armen in de lucht steken. ,,Ik had heel goede benen en wilde alles op alles zetten, helemaal tot de finish", zei de ritwinnaar na afloop. ,,Ik wilde op niemand wachten vandaag. Ik had een slechte start van het seizoen, vooral door het overlijden van mijn vader. Vandaag wilde ik voor hem winnen. En voor mijn twee kinderen.”