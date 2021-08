Kruijswijk na tweede plaats in Vuelta: ‘Was niet de bedoeling om in de aanval te gaan’

,,Het was niet de bedoeling om in de aanval te gaan, maar in een grote groep wilden we altijd iemand mee hebben”, zei de Nederlander. ,,Dat was ik vandaag.” Het was volgens Kruijswijk erg lastig om in de vlucht te geraken. Het lukte hem uiteindelijk in de eerste beklimming, maar toen was Majka al vertrokken.

,,Het was een gekkenhuis vanaf de start. Het tempo lag heel de dag erg hoog. De samenwerking in de achtervolgende groep was niet goed, dus besloot ik op een gegeven moment zelf aan te vallen”, zei Kruijswijk. ,,Ik kwam wel iets dichterbij, maar ik moest ook mijn eigen tempo houden. De enige hoop was dat Majka zou instorten, maar dat gebeurde voor mij helaas niet.”



Kruijswijk was blij dat hij de vrijheid had gekregen om voor de ritzege te gaan. ,,Als het nodig was, had ik me laten uitzakken om voor Primoz te werken. Dat was niet nodig, want hij had genoeg steun in het peloton.” Roglic kwam in het peloton met klassementsfavorieten binnen na steun van ploeggenoten Sam Oomen en Sepp Kuss. Die lieten het gat met de Brit Adam Yates, die nog was gedemarreerd, niet te groot worden.