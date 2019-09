Laatste week Vuelta: Waar liggen de gevaren voor Roglic?

Met nog een week koers in Spanje is Primoz Roglic (29) hard op weg naar de eindzege in de Vuelta. De Sloveen van Team Jumbo-Visma heeft bijna drie minuten voorsprong op zijn eerste belager, Alejandro Valverde. Waar ligt komende week gevaar op de loer voor Roglic en Jumbo-Visma?

Etappe 17: Aranda de Duero – Guadalajara (219,6 km – vlak)

Voor de klassementsrenners waarschijnlijk een lekker ritje morgen, zo na de tweede rustdag. Het peloton rijdt in de zeventiende etappe over een Spaans vlak parkoers naar Guadalajara, een stadje met zo’n 86.000 inwoners op ongeveer 60 kilometer van Madrid. Wellicht zien we een nieuw duel tussen Sam Bennett en Nederlands kampioen Fabio Jakobsen, al lopen de laatste kilometers nog verraderlijk een paar procent omhoog. Voor Roglic en Jumbo-Visma is het zaak om uit de problemen te blijven.

Volledig scherm Etappe 17 © Vuelta

Etappe 18: Colmenar Viejo – Becerril de la Sierra (177,5 km – bergen)

We blijven in de buurt van Madrid, waar Roglic de eerste van twee zware etappes moet doorstaan. De renners vertrekken vanuit het Comunidad de Madrid in Colmenar Viejo en komen onderweg vier cols van de eerste categorie tegen. De top van de Puerto de Navacerrada (12,1 km gemiddeld 6,2 procent) is na 40 kilometer koers met 1850 meter meteen het hoogste punt deze rit. Na deze col klimt het peloton twee keer richting de top van de Puerto de la Morcuera, van beide kanten. De gemiddelde percentages komen niet boven de 7 procent, maar met twee keer ongeveer 10 kilometer klimmen zal deze col zijn uitwerking wel hebben donderdag. Na de tweede keer Puerto de la Morcuera wacht het peloton op papier de ‘makkelijkste’ col van allemaal. De top van de Puerto de Cotos (14,7 km gemiddeld 4,6 procent) ligt op ruim 25 kilometer van de streep, waarna de renners in dalende lijn richting finishplaats Becerril de la Sierra trekken.

Dat deze etappe allesbehalve te onderschatten valt, maakt de soortgelijke voorlaatste rit in de Vuelta van 2015 wel duidelijk. De Puerto de la Morcuera en de Puerto de Cotos deden wielerminnend Nederland pijn, toen Tom Dumoulin in de rode trui zijn naaste belager Fabio Aru moest laten gaan op de flanken van de Morcuera. Dumoulin verloor uiteindelijk, mede door goed ploegenspel van Astana, bijna vier minuten op de Italiaan en kukelde van het podium met Madrid binnen handbereik. Aan Roglic en Jumbo-Visma de taak om zo’n zelfde soort scenario donderdag te voorkomen, al zal het gevaar dan niet van Aru komen.

Volledig scherm Etappe 18 © Vuelta

Etappe 19: Ávila‎ - Toledo (165,2 km – vlak)

Vrijdag koerst het peloton in een overwegend vlakke rit naar Toledo, ten zuiden van Madrid. Veel hindernissen wachten de renners niet onderweg. Met een oplopende laatste kilometer krijgen we waarschijnlijk een strijd tussen de pure sprinters en de punchers. Net als in 2010, toen Philippe Gilbert (die eerder deze Vuelta ook nog een etappe won) Tyler Farrar achter zich hield. Tussen de klassementsrenners zal er niet met minuten gegooid worden vrijdag, al ontstaan er na de lastige slotkilometer ongetwijfeld breukjes in het peloton.

Volledig scherm Etappe 19 © Vuelta

Etappe 20: Arenas de San Pedro – Plataforma de Gredos (190,4 km – bergen)

De allerlaatste kans voor de klassementsrenners om verschillen te maken, en dus de allerlaatste test voor Primoz Roglic en Jumbo-Visma. Het peloton krijgt onder andere twee cols van de eerste categorie voor de kiezen, te beginnen met de Puerto de Pedro Bernardo (18,3 km gemiddeld 4,4 procent). Daarna wachten de Puerto de Serranillos (9,2 km gemiddeld 4,8 procent), de Alto de Navalgordo (5,7 km gemiddeld 6,5 procent), de Puerto de la Chia (2,5 km gemiddeld 7,2 procent) en de Puerto de Peña Negra (14,1 km gemiddeld 6 procent). Na de lange beklimming van de Peña Negra is het nog 35 kilometer tot de finish.

Die ligt met ruim 1750 meter hoogte op het Plataforma de Gredos. De laatste vier kilometer zijn nog behoorlijk lastig met een gemiddeld stijgingspercentage van 4 procent. Doorstaat Roglic deze test en behoudt hij zijn rode trui? Dan wint hij de Vuelta.

Volledig scherm Etappe 20 © Vuelta

Etappe 21: Fuenlabrada – Madrid (106,6 km – vlak)

Na een paar dagen circuleren rond de Spaanse hoofdstad arriveert het peloton eindelijk in Madrid. Nog één keer sprinten aan het Plaza de Cibeles, de klassieke afsluiter van de Ronde van Spanje. Nederland zal hopen op dubbel champagne, met mogelijke ritwinst voor Fabio Jakobsen en de eindoverwinning in de Vuelta voor Primoz Roglic en Jumbo-Visma.

Volledig scherm Etappe 21 © Vuelta