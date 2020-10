LIVE | Cavagna houdt woord en trekt ten aanval in zevende etappe

Roglic na eindzege Vuelta: ‘Dit is met geen woorden te omschrij­ven’

15 september Primoz Roglic bezorgde Jumbo-Visma zondag op de slotdag van de Vuelta in Madrid de eerste eindzege in een grote ronde. Het leidde uiteraard tot grote vreugde bij de Nederlandse wielerploeg, die dit jaar al 47 zeges behaalde. ,,Ik ben heel erg blij. Dit is met geen woorden te omschrijven”, zei de Sloveen.