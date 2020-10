LIVE | Dumoulin in problemen op lastige klim, Movistar voert commando

Plugge: Primoz heeft onder hoogspan­ning geleefd

14 september Na derde plaatsen voor Primoz Roglic en Steven Kruijswijk in respectievelijk de Giro d’Italia en de Tour de France staat Jumbo-Visma nu op het punt de laatste grote ronde van dit jaar te gaan winnen. Roglic, de kopman van de Nederlandse ploeg uit de WorldTour, kwam in de laatste bergrit van de Vuelta geen moment in de problemen. Aan de finish sloot algemeen directeur Richard Plugge zijn renner in de armen.