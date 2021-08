LIVE | Grote val in Vuelta met leider Taaramäe, Jakobsen gaat voor twee op een rij

Op dag 5 in de Ronde van Spanje zijn de sprinters waarschijnlijk weer aan zet. Het peloton koerst in een vlakke rit over iets meer dan 180 kilometer van Tarancón naar Albacete. Fabio Jakobsen was gisteren de snelste in de massasprint, krijgt hij iets na vijf uur een nieuwe kans op dagsucces? Mis niets via onze bovenstaande livewidget en in het laatste uur van de koers in ons liveblog.