LIVE | Jetse Bol in kopgroep, maar Fabio Jakobsen aast op derde sprintzege

Video Roglic heerst (zeker in 2020): helft van koersdagen in leiders­trui

6 november Primoz Roglic is in het huidige peloton één van de absolute toppers. De Sloveen van Jumbo-Visma heerst vanaf 2019 zeker in de grote rondes en Fuoriclasse berekende dat Roglic vanaf het begin van het seizoen 2019 liefst 48 procent van zijn koersdagen in een leiderstrui (algemeen, punten- of bergklassement) reed. Dat komt neer op 51 dagen in een ander tenue dan zijn normale ploegoutfit.