LIVE | Klassementsleider Roglic begonnen aan afsluitende tijdrit in de Vuelta

Ackermann mag juichen in slotrit: ‘Heel blij dat ik seizoen zo kan afsluiten’

8 november Pascal Ackermann won de negende etappe in de Vuelta al na de declassering van Sam Bennett, maar in de slotrit mocht de 26-jarige Duitser van Bora-hansgrohe toch nog echt juichen na een duel met Bennett. Al was het lang onduidelijk wie zijn wiel als eerste over de streep had gedrukt. ,,Ik vroeg aan Sam wie gewonnen had, maar we waren allebei niet zeker”, aldus Ackermann vlak na zijn tweede dagsucces.