LIVE | Kopgroep van elf renners rukt zich los van peloton

Aanvaller Poels zag flink af: Het zag er heel even goed uit

12 september Wout Poels liet zich opnieuw van voren zien. De Ineos-renner zat samen met Tao Geoghegan Hart mee in de kopgroep van de dag en mocht heel even dromen van een etappeoverwinning. ,,Maar toen de klassementsmannen kwamen wist ik dat het over was. Ik ben flink naar de kloten.”