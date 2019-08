LIVE | Krijgt sprinter Jakobsen vandaag eerste kans op ritzege in Vuelta?

Roche nieuwe leider Quintana wint venijnige rit, Kruijswijk en Poels verliezen tijd

25 augustus De eerste Vuelta-etappe in lijn is een prooi geworden voor Nairo Quintana. Aan het strand van Calpe kwam de Colombiaan van Movistar alleen over de streep na een late aanval. Nicolas Roche neemt voor Team Sunweb de leiderstrui af van Miguel Ángel López en voor Steven Kruijswijk en Wout Poels ging het in de slotfase te hard.