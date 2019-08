LIVE | Ook ploeg van Jakobsen helpt mee in jacht op vluchters

Kruijswijk geeft op in Vuelta met pijnlijke knie

15:31 Steven Kruijswijk heeft de Vuelta a España verlaten. De renner van Jumbo-Visma, die vorige maand derde werd in de Tour de France, gaf op tijdens de vierde etappe naar El Puig. De Brabander was zaterdag hard ten val gekomen in de ploegentijdrit en raakte daarbij geblesseerd aan zijn knie.