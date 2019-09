LIVE | Opnieuw kans voor vluchters in zware rit door Baskenland

etappe 11 Vuelta Iturria rondt fraaie solo succesvol af en wint in thuis­streek

4 september De elfde etappe van de Vuelta is een prooi geworden voor Mikel Iturria. De 27-jarige Bask van Euskadi sprong op 25 kilometer weg bij een groep van vroege vluchters en kwam alleen over de streep in zijn thuisregio. Het was de eerste profzege voor Iturria. In de top van het klassement veranderde er niets