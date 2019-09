LIVE | Sprint op komst in Oviedo, peloton houdt aanvallers in vizier

Gilbert na tiende dagsucces in grote ronde: ‘Een mooi aantal’

5 september Philippe Gilbert zegevierde in de twaalfde etappe van de Vuelta door op de steile laatste beklimming weg te rijden bij zijn medevluchters. De 37-jarige Belg kwam solo over de finish en pakte zo zijn tiende dagzege in een grote ronde: ,,Dat is een mooi aantal”, aldus de Belg na de finish.