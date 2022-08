LIVE Vuelta | Dylan van Baarle vooraan in bergrit, Thymen Arensman laat zich terugzakken

Teamspeler Robert Gesink heeft nu ook zijn eigen rode trui: ‘Ik ben heel dankbaar’

Zestien jaar al rijdt Robert Gesink bij Jumbo-Visma en de voorlopers van de ploeg. Nu tijdens zijn 21ste grote ronde voor de ploeg heeft de 36-jarige routinier voor het eerst de leiderstrui in een Vuelta, Tour of Giro. De ultieme beloning na een demonstratie van Jumbo in de ploegentijdrit door uitzinnig Utrecht.

19 augustus