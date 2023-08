LIVE Vuelta etappe 3 | Kelderman samen met Bardet op jacht naar kopgroep

Na de overwinning van Andreas Kron van gisteren, volgt vandaag de derde etappe van de Vuelta 2023. Het peloton fietst over 158,5 kilometer van Sùria naar Arinsal, een skigebied in Andorra. In de slotfase van deze etappe staan twee cols van de eerste categorie op het programma. De slotklim is 8,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7 procent. De etappe is begonnen om 13.15 uur en de finish wordt verwacht rond 17.30 uur. Uiteraard volg je de etappe op de voet via ons livewidget en liveblog.