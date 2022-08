LIVE Vuelta | Peloton controleert gat met Jetse Bol en medevluchters, buitenkansje voor sprinters

Uitslagen en klassemen­ten Vuelta 2022 | Oppermach­ti­ge Evenepoel verplet­tert concurren­ten in tijdrit

Remco Evenepoel heeft de leiding in de Ronde van Spanje nog steviger in handen gekregen. De Belgische kopman van Quick-Step - Alpha Vinyl was een klasse apart in de tiende etappe, een individuele tijdrit over 30,9 kilometer van Elche naar Alicante. Bekijk hier alle klassementen en wat de renners nog te wachten staat.

30 augustus