LIVE Vuelta | Peloton houdt Jetse Bol en Spaanse medevluchter binnen bereik in sprintersrit

Nog 127 km

Jetse Bol hintte voor de start misschien al op een aanvalspoging vandaag. ,,We moeten ons tonen vandaag en ik zal me zeker in de strijd mengen", aldus onze 33-jarige landgenoot in Spaanse dienst. Bol werd in 2019 al eens tweede in een Vuelta-rit. ,,Een paar jaar geleden reed ik een soortgelijke etappe en toen haalde onze vlucht het ook. Bovendien is het altijd leuker om op kop te rijden dan in het peloton: de tijd gaat sneller voorbij en er is veel moois te zien onderweg. Het lijkt soms lang te duren, maar je weet dat je vroeg of laat de finish zult bereiken.”



Ondertussen doet Alpecin-Deceuninck - zoals verwacht - het werk in het peloton. Zij hebben met Kaden Groves dé favoriet voor de ritzege in huis.