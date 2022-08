LIVE Vuelta | Remco Evenepoel rijdt concurrentie uit wiel op steile slotklim, Louis Meintjes solo

Primoz Roglic slaat dubbelslag in Vuelta: vierde Jum­bo-ren­ner in rode leiders­trui

Primoz Roglic heeft de vierde etappe van de Vuelta op zijn naam geschreven. De Sloveen van Jumbo-Visma was in een explosieve finale de sterkste en pakte in totaal dertien bonificatieseconden. Roglic is zo de nieuwe leider van de rode leiderstrui en deelt opnieuw een tik uit aan zijn concurrenten. Mads Pedersen werd tweede en Enric Mas kwam als derde binnen.

23 augustus