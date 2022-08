LIVE Vuelta | Strijd vooraan barst los, Primoz Roglic gaat leiderstrui afstaan

Geen wegwerp­spul­len of vervuilen­de auto’s: zo ziet de duurzame groene reclameka­ra­vaan bij de Vuelta eruit

Het wordt de allereerste ‘Groene Karavaan’ ter wereld, volgende week bij de Spaanse wielerronde Vuelta in de provincie Utrecht. Nee, er wordt geen prullaria meer vanuit reclameauto's richting het publiek gegooid. Want wegwerpspullen zijn uit den boze en auto's op benzine of diesel zijn ook niet welkom in de reclamekaravaan.

11 augustus