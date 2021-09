López wint koninginnenrit Vuelta, maar rode trui Roglic geen moment in gevaar

De Sloveen kwam slechts 14 seconden na Miguel Ángel López over de finish. De kopman van Jumbo-Visma heeft zijn derde eindzege in de Ronde van Spanje daarmee zo goed als zeker binnen. Roglic heeft met nog drie etappes te gaan een voorsprong van 2 minuten en 28 seconden op Enric Mas, die zes seconden na hem over de streep kwam in de mist op de Alto Gamoniteiro. Miguel Ángel López liep dus 14 seconden in op Roglic, maar het verschil in het algemeen klassement is nog altijd 2 minuten en 57 seconden. Het was voor López zijn derde ritzege ooit in de Vuelta, nadat hij vier jaar geleden al twee keer de sterkste was.



De 76ste editie van de Vuelta wordt zondag afgesloten met een tijdrit van 33,8 kilometer naar Santiago de Compostela, waar de Ronde van Spanje normaal gesproken wordt afgesloten met een sprint in Madrid. Morgen is er nog een heuvelachtige rit van 191 kilometer van Tapia naar Monforte de Lemos, zaterdag een bergetappe van 202 kilometer van Sanxenxo naar Mos. De laatste drie etappes van de Vuelta worden daarmee afgewerkt in Galicië, de Spaanse provincie ten noorden van Portugal.