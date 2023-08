Podcast In Koers | De Vuelta-voorbeschouwing over een loodzwaar parkoers, de tactiek en eigen kansen

Molano wint slotrit Remco Evenepoel bezorgt België met Vuelta eerste eindzege in grote ronde sinds 1978

Remco Evenepoel heeft de eindzege in de Vuelta binnen. De 22-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl is de eerste Belgische winnaar van een grote ronde sinds 1978, toen Johan De Muynck de Giro d’Italia op zijn naam schreef. De 21ste en laatste etappe in de Ronde van Spanje was na een massasprint een prooi voor de Colombiaan Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates).