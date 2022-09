Primoz Roglic haalt flink uit na harde val in Vuelta, maar ‘dader’ is zich van geen kwaad bewust

,,Dit was niet oké”, zegt Primoz Roglic over zijn aanrijding met Fred Wright in de laatste honderden meters van de zestiende etappe van de Ronde van Spanje. De kopman van Jumbo-Visma kwam hard ten val en moest zwaargehavend de Vuelta verlaten.

,,Dit zou niet moeten gebeuren”, zegt Roglic vanuit huis op de site van zijn ploeg. ,,Er wordt snel weer overheen gestapt en we gaan over tot de orde van de dag. Voor mij geldt dat niet. Dit is niet de manier waarop ik wil dat de sport verder gaat en dat signaal wil ik afgeven.”

Roglic liet weten zich inmiddels ‘iets beter’ te voelen. ,,Ik kan een klein beetje lopen", aldus de drievoudige winnaar van de Vuelta. ,,Daar ben ik voor het moment al blij mee. Na de val kostte het me tijd om dingen op een rijtje te zetten. Ik vroeg me af: hoe kan dit? Mijn conclusie is dat hoe deze valpartij gebeurde niet acceptabel is. Niet iedereen heeft dat goed gezien. De waarheid is dat de val niet werd veroorzaakt door een slechte weg of door een gebrekkige veiligheid, maar door het gedrag van een renner. Ik heb geen ogen in mijn rug, anders had ik me breed gemaakt. Wright kwam van achter en reed het stuur uit mijn handen voordat ik het wist.”

‘Ik geloof eerlijk niet dat ik iets verkeerd heb gedaan’

Wright zelf, die vrijdag tweede werd in de 19e etappe, is zich van geen kwaad bewust. ,,Na de rit zat ik vol emotie en toen ik bij de bus kwam, zag ik het statement van Jumbo. Dat was zwaar om te lezen en ik vind het teleurstellend. Ik denk dat het oneerlijk is. Het team en ik hebben de beelden vanavond opnieuw bekeken en ik geloof eerlijk niet dat ik iets verkeerd heb gedaan. Het was gewoon een incident in de wedstrijd.”

,,Primoz is een geweldige coureur. Hij was aan het strijden voor de rode trui en ik snap heel goed dat hij enorm teleurgesteld is. Ik weet zeker dat hij snel weer terug komt en huis zal houden. Hij was de afgelopen dagen zo indrukwekkend. Ik baal echt voor hem.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ploegbaas Richard Plugge staat achter zijn kopman. ,,Ik ben blij dat Primoz zich uitspreekt, in de spiegel kijkt en het gedrag van renners ook benoemt. Tien jaar geleden luidden de oudere renners de alarmbel omdat de jongeren minder respect toonden en onverantwoorde risico’s namen en zich overal doorheen duwden. Die jongeren van toen zijn de ouderen van nu. Maar je hoort nog steeds dezelfde discussie, terwijl we een generatie verder zijn. Dat moet dus veranderen.”

Volledig scherm Terwijl Primoz Roglic op de grond ligt, strijdt Fred Wright (in het rood) om de dagzege. © ANP / EPA

Plugge, die zich inzet voor een veiligere wielersport, sprak daar deze week over met de UCI. ,,Er is onderzoek gedaan naar tal van wedstrijdincidenten. Die zijn in een database in kaart gebracht, waarbij de oorzaken gecategoriseerd zijn. Obstakels, bijvoorbeeld. Maar ook ‘eigen schuld renner’ of ‘schuld andere renner’.”

,,Terecht hebben we de mond vol over onveilige punten in een parcours, zoals de drempel in Burgos, maar uit onderzoek blijkt dat in ongeveer de helft van de gevallen het koersgedrag van de renners debet is aan een valpartij. Niet remmen, maar doorduwen bijvoorbeeld. Het verbaast me niet, want elke renner heeft de wil om te winnen. Ik zou willen zeggen: rem en gebruik je verstand”, aldus Plugge, die pleit voor straffen na misdragingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over de Vuelta, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video’s en podcasts en alle uitslagen en klassementen.

Volledig scherm Primoz Roglic is zwaar aangeslagen. © BELGA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klassementen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rittenschema

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wielerspel!

De Ronde van Spanje begon 19 augustus met de Gran Salida in Utrecht. Inmiddels is het peloton neergestreken in Spanje. Doe mee met ons Vuelta-spel en win mooie prijzen!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Deelnemers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.