Quintana grijpt leiderstrui: ‘Maar Vuelta is nog lang niet klaar’

Het leek erop tijdens de finale van de negende etappe dat concurrent én landgenoot Miguel Ángel López op weg leek om een tik uit te delen, maar in de slotkilometers was Quintana de sterkste van 'de grote vier’ (Quintana, López, Primoz Roglic en Alejandro Valverde). Met wereldkampioen Valverde staat Movistar nu met twee renners in de top-vier van het klassement. ,,We hebben altijd gezegd dat we wel zouden zien wat er gebeurd in de koers tussen Alejandro en mij”, aldus Quintana. ,,Maar nu heeft de ploeg ons allebei beschermd en we hebben samengewerkt om deze trui te krijgen.”

Spannende laatste weken

De Vuelta is pas negen etappes onderweg en maandag is de eerste rustdag. Quintana weet dan ook dat de strijd voor een groot deel nog moet worden beslist. Dinsdag zullen de favorieten direct aan de bak moeten in een tijdrit van 36 kilometer naar Pau. Quintana verdedigt dan zes seconden op naaste belager Roglic ,,De Vuelta is nog lang niet klaar. Feit is dat we een spectaculaire tijdrit moeten rijden om de trui niet te verliezen, maar dat gaat zeker gebeuren”, kijkt de Colombiaan vooruit. ,,Daarna zullen we samen met de ploeg proberen de trui te heroveren en hopelijk kunnen we hem dan tot het einde vasthouden.”