Quintana: Roglic is de topfavoriet in deze Vuelta

Quintana zag gisteren Richard Carapaz, eindwinnaar van de Giro, uitvallen uit zijn team en is nu de enige kopman, want Valverde mikt op ritwinst. ,,Het wordt zaak om in de ploegentijdrit het verlies te beperken", aldus de Colombiaan. ,,Daarna moeten we vanaf rit vijf voor het klassement aan de bak. Dan al zal duidelijk worden wie meerijdt voor de eindwinst. Ik zou heel graag een tweede eindzege pakken in de Vuelta. Het zou mooi zijn dat Zuid-Amerika na de Giro, de Tour ook de Vuelta in één jaar op haar palmares brengt. Dat zou een enorm feest worden."