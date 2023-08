Remco Evenepoel, patron op én naast de fiets in Vuelta: Belg klaar voor grote strijd met Jumbo-blok

Primoz Roglic en Jonas Vingegaard zien elkaar niet als rivalen: ‘We rijden niet tégen, maar mét elkaar’

Vingegaard of Roglic? Het verloop van de koers zal bepalen welke Jumbo-Visma-renner zal proberen over drie weken in Madrid gehuldigd te worden als de winnaar van de Vuelta. ,,We werken uitstekend samen, we hoeven nu nog niets te beslissen.”