Remco Evenepoel verstevigt leiding op steile slotklim in Vuelta, dagsucces vroege vluchter Louis Meintjes

Voor Meintjes was het zijn eerste zege in de WorldTour. ,,Het was een van mijn doelen om dat een keer mee te maken. Heel speciaal”, zei de Zuid-Afrikaan, die vorige maand als achtste eindigde in de Tour de France, vlak na de finish in het flashinterview.



In de Vuelta mikte hij vooral op een ritzege. ,,En ik gaf mezelf alleen kans als ik mee zou kunnen in een vroege ontsnapping. Het was zwaar, de anderen lieten mij het meeste werk opknappen. Ik wist niet of ik aan het einde nog goede benen zou hebben.”