Remco Evenepoel wint etappe en pakt rode trui in Vuelta, maar botst na finish hard op vrouw

Remco Evenepoel rijdt tijdrit én wegwed­strijd op WK in Australië

Remco Evenepoel rijdt volgende maand bij de WK in Australië zowel de tijdrit als de wegwedstrijd. De huidige klassementsleider in de Vuelta deelt in de wegwedstrijd het kopmanschap met Wout van Aert. Die renner van Jumbo-Visma slaat de tijdrit in Wollongong over, Yves Lampaert is daarom de tweede Belg in de race tegen de klok.