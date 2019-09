Renners staat lastige tijdrit te wachten in Vuelta

Vuelta 20-jarig toptalent Pogacar juicht in ultrakorte monsterrit, Quintana nieuwe leider

1 september Het 20-jarige toptalent Tadej Pogacar heeft de ultrakorte (94,4 kilometer), maar loodzware bergetappe met vijf beklimmingen door Andorra gewonnen in de Ronde van Spanje. De Sloveen van UAE Team Emirates reed in de slotkilometers weg met Nairo Quintana en kwam solo binnen in finishplaats Cortals d‘Encamp. Quintana is wel de nieuwe drager van de rode trui.