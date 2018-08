Ritwinnaar Dennis: Kwiatkowski legde de lat heel hoog

,,Kwiatkowski legde de lat wel heel erg hoog en voerde zo de druk flink op", zei de BMC-renner, die als laatste van de favorieten op de ritzege van start ging, in het interview kort na de finish. ,,Ik had gehoopt op een minder scherpe tijd van hem, dan was de stress wat minder geweest."



Hoewel de Poolse Sky-renner Michal Kwiatkowski met een tijd van 9.45 minuten over een afstand van acht kilometer inderdaad razendsnel door de straten van Málaga stoof, dook Dennis daar nog zes seconden onder. De Nederlander Dylan van Baarle, die lang met de snelste tijd de hotseat warm hield, eindigde uiteindelijk als vijfde.



Dennis schaart zich dankzij de overwinning in een bijzonder rijtje. De 28-jarige specialist is een van de vijftien renners die in alle drie de grote rondes een individuele tijdrit heeft gewonnen.