Ritwinnaar Sam Bennett lovend over sprintaantrekker Danny van Poppel: ‘Een masterclass’

Bennett had het in de 193,2 kilometer lange etappe met start en finish in Breda zwaar. Niet vanwege beklimmingen of overige hindernissen, wel door het vele draaien en keren in het westen van Brabant. ,,Qua wattages was het geen zware dag, maar elke keer optrekken na de bochten en al die nervositeit was wel pittig.”