Roglic bedankt reddende engel Hofstede: ‘Elke meter kopwerk was welkom’

Roglic piepte en kraakte op de slotklim, maar bang om het rood te verliezen was hij niet. ,,Het is altijd goed om spannende finales te hebben”, zei Roglic na de ultieme aanval van zijn concurrent uit Ecuador. ,,Dit was heel spannend, maar ik wist dat ik net genoeg voorsprong had. Als ik in mijn eigen tempo door zou rijden, zou het genoeg zijn.”, aldus de kopman van Jumbo-Visma. Roglic leek juist in de slotkilometers stil te vallen en net als in de Tour op de voorlaatste dag de leiderstrui kwijt te spelen, maar toen was daar plots Lennard Hofstede.