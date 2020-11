Roglic slaat dubbelslag in tijdrit met loodzwaar slot, Poels behoudt plek in klassement

Roglic verliest tijd, maar is toch tevreden: ‘Na tijdrit maken we de balans weer op’

1 november Primoz Roglic (Jumbo-Visma) raakte zijn rode leiderstrui in de twaalfde etappe van de Ronde van Spanje weer kwijt aan de Ecuadoraan Richard Carapaz. Toch was de Sloveen te spreken over het resultaat. ,,Het was niet m’n beste dag, maar uiteindelijk ben ik tevreden met de uitslag”, zei Roglic, die op de flanken van de Angliru 10 seconden moest toegeven op Carapaz.