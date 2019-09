Roglic verlengt contract bij Jumbo-Visma

,,Ik houd van de manier van werken bij dit team”, legt Roglic zijn keuze uit op de website van de ploeg. ,,Ik kwam hier als een relatieve beginneling en heb mij kunnen ontwikkelen met behulp van het team. We zijn nu op een mooi niveau gekomen en ik geloof dat we nog veel meer kunnen bereiken.”

Roglic zegt ook geen moment getwijfeld te hebben over het accepteren van het aanbod. ,,Ik ben blij met de rol die ik heb. Het belangrijkste argument om te blijven is dat ik hier kansen krijg. Ik wil winnen en die kans krijg ik binnen de ploeg.”

Het contract van de 29-jarige Roglic liep nog een jaar door. Roglic is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van de Nederlandse ploeg die bij zijn komst nog LottoNL-Jumbo heette. De Sloveen had al een carrière als schansspringer achter de rug toen hij in 2013 bij het kleine Adria Mobil zijn wielerloopbaan begon.

In zijn eerste jaar in Nederlandse dienst verraste hij met winst van de lange individuele tijdrit in de Giro d’Italia. De jaren erna groeide Roglic uit tot een ronderenner met de vierde plaats in de Tour de France (2018) en de derde plaats in de Giro (2019) achter zijn naam. In de Vuelta lijkt hij, met nog vijf dagen te gaan en een riante voorsprong, op weg naar de eindzege.