Sagan heeft zin in de Vuelta: 'Interessant parcours'

De wereldkampioen van de afgelopen drie jaar deed in 2015 voor het laatst mee aan de Vuelta. De afgelopen jaren bereidde hij zich in de BinckBank Tour door Nederland en België en in de twee Canadese WorldTour-koersen voor op het WK.

Sagan stapte zondag af tijdens de wegwedstrijd op de EK in Glasgow. Het was zijn eerste koers sinds de Tour de France, die hij na een valpartij in de zeventiende etappe met pijn en moeite uitreed. Hij bracht voor de zesde keer de groene trui naar Parijs.