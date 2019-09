‘Superlastige tijdrit is voor Roglic de kans om het verschil te maken’

Door Pim Bijl



Na negen dagen is de Vuelta nog een secondenspel. Rodetruidrager Nairo Quintana voelt de hete adem van Primoz Roglic op 6 seconden, Miguel Ángel López op 17 seconden en Alejandro Valverde op 20 seconden. Wat Jumbo-Visma betreft staat het er aan het eind van deze middag heel anders voor. ,,We hopen natuurlijk dat Primoz tijd kan pakken op zijn concurrenten”, zegt ploegleider Grischa Niermann. ,,In de eerste week hebben we gezien dat hij in de bergen niet onder doet voor die mannen. En dan is deze tijdrit voor Primoz de kans om het verschil te maken.”

Vooral ook omdat dit de enige individuele tijdrit is en de Sloveen een specialist is. Zijn drie rivalen zijn dat niet. Op de rustdag in Zuid-Frankrijk gisteren verkenden de renners het 36,2 kilometerlange parkoers van Jurançon naar Pau al. In de voorbije Tour werd hier ook al een tijdrit verreden, maar vandaag moet er ruim tien kilometer extra worden afgelegd.

‘Lastige klimmen’

,,Superlastig”, noemt Niermann de tijdrit, met name door de Côte de Beauvallon (2 km aan 7,3%) en de Côte de l’Eglise (1,7 km aan 5,9%). ,,Er zitten twee echt lastige klimmen in, dat is zeker ook niet ten nadele van Lopez en Quintana. Voor primoz had het daarom ook 40km vlak mogen zijn ten opzichte van die mannen. Maar het blijft een prima parkoers voor Roglic.”

Ondanks de val in de ploegentijdrit en de val zondag op de gravelstrook staat de Sloveense kopman er prima voor. Hij ligt op schema voor het hogere doel van Jumbo-Visma: de eindzege in de Vuelta. Daar hoort eigenlijk wel een uithaal vandaag in de tijdrit bij. ,,We hebben deze Vuelta al behoorlijk veel pech meegemaakt”, zegt Niermann. ,,Maar als je de situatie van Roglic nu bekijkt, staan we precies daar waar we hadden willen staan. Hij staat kort en doet vol mee.”