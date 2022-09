Uitslagen en klassementen Vuelta 2022 | Evenepoel slaat aanvallen Mas af en blijft stevig in rood

Vuelta Remco Evenepoel deelt volgende klap uit in tijdrit: ‘Nu wil ik de Vuelta winnen ook’

Remco Evenepoel is na de tweede rustdag vrolijk verdergegaan waarmee hij zondag was opgehouden. In zijn rode leiderstrui pakte hij in de tijdrit de dagzege door maar liefst 48 seconden sneller te zijn dan Primoz Roglic.

