Uitslagen en klassementen Vuelta: Elissonde in rode trui, Jakobsen verliest groen aan Philipsen

Poels doet goede zaken Carapaz rijdt Roglic op monsterlij­ke Angliru uit het rood, Carthy wint en nadert

1 november Richard Carapaz begint met de rode trui aan de laatste Vuelta-week. Op de stroken van de mythische Angliru kwam hij tien tellen eerder boven dan Primoz Roglic, die in de slotkilometers kraakte. Hugh Carthy boekte de grootste overwinning uit zijn carrière en nadert in het klassement, waardoor de Vuelta alleen nog maar spannender is geworden dan aan het begin van de dag.