Uitslagen en klassementen Vuelta: Roglic dicht bij derde eindzege op rij, Jakobsen in groene trui

Vuelta etappe 18 López wint koningin­nen­rit Vuelta, maar rode trui Roglic geen moment in gevaar

2 september Miguel Ángel López heeft de koninginnenrit in de Vuelta a España gewonnen. De Colombiaan van Movistar was de sterkste op de Alto Gamoniteiro, de loodzware slotklim in de achttiende etappe. De rode trui van Primoz Roglic kwam echter geen moment in gevaar.