Van Baarle niet meer van start in de Vuelta

Van Baarle beëindigde met de nodige moeite de dertiende etappe, een zware bergrit, maar bleek zaterdag niet fit genoeg om opnieuw op de fiets te stappen. ,,Dylan voelde zich erg stijf vanochtend en is niet meer in staat om verder te gaan'', zei teamarts Neil Heron. ,,Hij wordt nu nader onderzocht. Hij heeft in ieder geval een bloeduitstorting in zijn lies omdat hij op zijn stuur terecht kwam. Om die pijn te verlichten nam hij op de fiets een andere houding aan waardoor er elders weer klachten zijn ontstaan, met name in de bilspieren.''