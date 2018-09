‘Van Poppel moet even geduld hebben’

Door Daan Hakkenberg



Met zijn ploegmaten trapte Danny van Poppel op de rustdag een uur de benen los, vanuit het hotel in Mozárbez naar Salamanca. Als volleerde toeristen stonden de renners van Lotto-Jumbo op Plaza Mayor om daarna even neer te strijken op een terras. Eenmaal terug in het hotel zal Van Poppel ongetwijfeld in het routeboek hebben gezien dat de komende drie dagen zich minimaal twee nieuwe kansen op ritwinst aandienen.



De eerste negen etappes was hij er al een paar keer dichtbij. De Vuelta werkt louterend voor Van Poppel, die na twee tegenvallende jaren bij Sky begin dit jaar de overstap maakte naar Lotto-Jumbo. Al benadrukt zijn trainer Merijn Zeeman dat de Vuelta - na de Giro de tweede grote ronde die Van Poppel dit jaar rijdt - vooral is bedoeld om meer inhoud op te bouwen. Niet onbelangrijk na de afgelopen jaren van relatieve stilstand bij Van Poppel.