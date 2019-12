Vuelta 2021 start in Burgos

De stad in het noorden van Spanje was wel al vijftien keer startplaats van een etappe, zeventien keer eindigde een rit in de straten van Burgos. In de Vuelta van 2015 won Tom Dumoulin de individuele tijdrit die begon en eindigde in Burgos.



Volgend jaar start de Spaanse etappekoers op 14 augustus in Utrecht. Na drie ritten op Nederlandse bodem vliegen de deelnemers naar Spanje. De finish is op 6 september in Madrid. Het volledige routeschema van de Vuelta van 2021 wordt pas volgend jaar onthuld. De eerste drie etappes zijn in ieder geval in de regio waarvan Burgos onderdeel is.