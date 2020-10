Vuelta rit 6 finisht niet op de Tourmalet, maar op de Aramón Formigal

De zesde etappe van de Vuelta eindigt weer bergop. Op de Aramón Formigal welteverstaan. Niet op de Tourmalet, wat oorspronkelijk het geval was. Het alternatieve parkoers is minder spectaculair, maar wel de moeite waard.

Na een vlakke en een heuvelachtige rit, waarmee de klassementsrenners zich niet al te veel bemoeid hebben, wordt er vandaag weer geklommen in de Vuelta. De zesde etappe was voorbestemd om een spectaculair schouwspel door de Franse Pyreneeën te worden. Maar vanwege de corona-situatie in de Franse bergen blijft de Vuelta in Spanje.

Dat betekent geen Portalet geen Aubisque, geen Soulor en geen finish bovenop de Tourmalet. In plaats daarvan heeft de organisatie van de Ronde van Spanje een alternatief bedacht vanuit Biescas, de geboorteplaats van voormalig wielrenner Fernando Escartín, die in 1997 en 1998 tweede werd in de Vuelta.

Volledig scherm Rit 6. © Vuelta

Het eerste gedeelte van de 146,4 kilometer lange rit is nog niet al te spannend. Na 69,5 kilometer komt het peloton boven op de Alto de Petralba, een colletje van de derde categorie. 36 kilometer verderop ligt de top van de Puerto de Cotefablo, een beklimming van de tweede categorie. Maar dan begint even later de slotklim. De Aramón Formigal. Een 14,6 kilometer lange beklimming met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,6 procent.

Bij die Aramón Formigal zit het venijn hem, zoals in Spanje wel vaker het geval is, in de staart. In de laatste 3,6 kilometer van de rit is het stijgingspercentage gemiddeld 6,5 procent. Toch zijn ook dat geen duizelingwekkende percentages. De rit van vandaag wordt dan ook niet zo spectaculair als de oorspronkelijke zesde etappe door Frankrijk was geweest. Maar ook op deze slotklim kunnen de klassementsrenners elkaar wel degelijk pijn doen.

