Vuelta start volgend jaar in badplaats Torrevieja

Torrevieja ligt in de regio Alicante en beschikt over opvallende, roze gekleurde zoutmeren. In het decor van die zogeheten Salinas de Torrevieja begint volgend jaar de Vuelta. ,,De provincie Alicante is een fietsparadijs, het is niet voor niets dat veel teams hier in de winter hun trainingskampen houden'', zei directeur Javier Guillén van de wielerronde. ,,Je hebt hier de zee, een berg, heuveltjes en vlakke wegen. En het weer is altijd perfect om te fietsen.''