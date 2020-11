Wellens verslaat Van Baarle en Arensman en boekt tweede dagzege, Roglic behoudt rode trui

Het zevental kreeg een maximale voorsprong van iets meer dan vijf minuten, maar door het werk van Total Direct Energie in het peloton waren Van Baarle, Arensman en co lang niet zeker van hun zaak. Pas op de top van de laatste beklimming, op 22 kilometer van de finish, ging het tempo in het peloton eruit, waardoor de strijd om de dagzege vooraan kon beginnen.



Périchon was vooraan verdwenen. De Fransman kon op de laatste klim het tempo van vooral Woods niet volgen. In de afdaling op weg naar Ourense reden Soler, Stybar en Wellens weg bij Van Baarle, Arensman en Woods. Het verschil bedroeg lange tijd zo'n vijftien seconden, maar vlak voor de laatste kilometer kwam het zestal weer samen. Zo gingen in de oplopende slotkilometer zes vluchters sprinten om de overwinning. Wellens ging vroeg aan, maar hield zijn inspanning vol en verwees Woods naar de tweede plek. Van Baarle kwam als vierde over de streep, terwijl de 20-jarige Arensman het tempo in de slotkilometer niet kon volgen en als zesde eindigde.