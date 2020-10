Zege in massasprint voor Ackermann na declassering Sam Bennett

De twee avonturiers kregen direct de ruimte van het peloton en bouwden een voorsprong op van maximaal zo’n vijf minuten. In het peloton deden Deceuninck-Quick Step (voor Bennett) en UAE Team Emirates (voor Jasper Philipsen) kopwerk. Na een vroege vlucht van ongeveer 130 kilometer werden Bagües en Osorio gegrepen, waardoor de verwachte massasprint er ook kwam in Aguilar de Campoo.



Bora-hansgrohe zette sprinter Ackermann in de laatste kilometer in ideale positie af, maar de Duitser kon in de massasprint topfavoriet Bennett niet verschalken. De Ier leek zo zijn tweede ritoverwinning te behalen in deze Vuelta, maar na het bestuderen van de massasprint was de jury van mening dat Bennett onreglementair had gesprint. De dagzege werd toegekend aan Ackermann, die dus als tweede over de finish kwam. Het 22-jarige Belgische talent Gerben Thijssen (Lotto Soudal) werd tweede in de uitslag, voor de 23-jarige Max Kanter (Team Sunweb).



Ploegbaas Patrick Lefevere van Deceunick-Quick Step was furieus na de declassering van zijn sprinter. ,,Wat een onzin”, zei Lefevere op Twitter. ,,Bennett zat in de lead-out en een renner van Trek - Segafredo wilde hem eruit halen. Maar we kennen allemaal de incompetentie van de UCI.”



Voor de 26-jarige Ackermann is het zijn zevende overwinning van het seizoen. De snelle Duitser won eerder al in de Clasica de Almeria, UAE Tour (één ritzege), Sibiu Cycling Tour (twee ritzeges) en Tirreno-Adriatico (twee ritzeges). Vorig jaar won de sprinter van Bora-hansgrohe al twee etappes in de Giro d’Italia.