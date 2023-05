Banketbakker en projectontwikkelaar Jos den Otter nieuwe wethouder in Vught; Gemeentebelangen terug in college

Twee feesten in een week voor Nijnsel, maar ze zullen de sportieve plicht doen: ‘We willen in alles de beste zijn’

Het kampioenschap van zijn Nijnsel afgelopen zondag had voor trainer Frank Kusters (61) op geen beter moment kunnen komen. Deze zaterdag staat de trouwerij van Kusters namelijk gepland, en de oefenmeester had er niet aan moeten denken dat zijn selectie de dag daarna de kampioenswedstrijd had moeten spelen. ,,Die gasten blijven drinken, ongelofelijk.”