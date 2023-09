‘Blubberballen’ in recreatieplas nemen extreme vormen aan: ‘Voorkom verspreiding, neem ze niet mee’

De thuiszorg voor ouderen kraakt en de grootste vergrij­zings­golf komt nog; hoe kon het zover komen?

OSS - De thuiszorg staat zwaar onder druk: er is een tekort aan personeel en geld. Zelfstandig thuis wonen wordt zo almaar lastiger voor ouderen, en in de tehuizen is geen plek. Is meer zelfzorg de oplossing en kunnen slimme snufjes helpen? Of zijn we gewoon te verwend?