Chauffeur over dodelijk ongeluk in Vught: ‘Ik heb Jesse niet gezien’

Komt het Smakenrad weer naar Den Bosch toe? ‘Als het aan ons ligt wel’

DEN BOSCH - De hele maand mei en het liefst nog tot in juni. Als het aan Bram Verleg ligt, draait zijn Smakenrad dan bij het Sportiom aan de Victorialaan in Den Bosch weer als vanouds. De vergunningsaanvraag is in ieder geval de deur uit.

7 februari