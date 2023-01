Directeur Charlotte Beukeboom verruilt Vughtse voor Bossche woningcorporatie

Beukeboom werkt zo'n 15 jaar voor woonstichting Charlotte van Beuningen, het voormalige Woonwijze. Als manager Front-Office was zij de rechterhand van de voormalige directeur Gerard Velthuizen, werd later interim-directeur en per 1 januari 2018 directeur-bestuurder.

Ze was niet per se op zoek naar een andere baan en heeft het ook prima naar haar zin in Vught. ,,Deze functie kwam op mijn pad, ik werd door verschillende mensen getipt en heb er toen toch over nagedacht. Het is een mooie volgende stap in mijn carrière en ik hoop dat wat ik voor Vught heb gedaan kan voortzetten in een mooie, grotere corporatie in Den Bosch. Dat is de uitdaging.”

Kloppend hart voor de huurders

Volgens Dany Vermaas, voorzitter Raad van Commissarissen van de Vughtse woonstichting heeft Beukeboom veel voor elkaar gekregen in Vught. Zo zijn er bijvoorbeeld energiezuinige woningen gebouwd op het Isabellaveld en in de Grote Zeeheldenbuurt en veel woningen verduurzaamd. ,,Charlotte heeft een warm kloppend hart voor de huurders. Samen met haar team heeft ze de corporatie midden in Vught verder verankerd met gemeente en vele sociaal maatschappelijke partners. Onder het motto ‘Samen maken we het verschil’. Door deze korte lijnen kan de organisatie veel doen voor huurders en woningzoekenden. We zijn Charlotte hier bijzonder dankbaar voor. Hoewel we het jammer vinden dat ze gaat begrijpen we haar stap na 15 jaar en gaan we gaan op zoek naar een opvolger.”

De Bossche woningcorporatie Zayaz is met zo'n 13.000 woningen in de regio Den Bosch een stuk groter dan de Vughtse woonstichting Charlotte van Beuningen met 3100 woningen in Vught, Cromvoirt en Den Bosch.



